المتوسط:

بحث مدير إدارة المستشفيات بوزارة صحة المؤقتة، اسماعيل العيضة صباح اليوم الخميس مع مدير مستشفي الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي الدكتور خالد الجازوي ومديرة مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي آليات العمل في تفعيل خطة وزارة الصحة بإنشاء وإقامة مراكز للاسعاف والطواريء بمداخل بنغازي وهي ( دار العريبات – بنينا – لفعكات ) بشأن العمل علي سرعة تقديم الخدمة الطبية العلاجية والاسعافية بطوق مدينة بنغازي وماجاورها وتنظيم العمل اليومي للعناصر الطبية والطبية المساعد واليه نقلهم من المستشفيات المقفلة الي المستشفيات الفاعلة وتسويه اوضاعهم الوظيفية .

كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الفعلية لتفعيل إنشاء مرا كز متخصصة في الاسعاف والطوارئ بمدينة بنغازي واليه تطوير جودة الاداء كونه تغطي كامل المنطقة الشرقية لليبيا.

كما بحث الاجتماع تطبيق المرجعية العلمية وبلورت مشروعاً متكاملاً في توطين الخدمة وتقريبها وفقا للنظام الصحي والاستمرار في ورش العمل المتعلقة به وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة الراميه الي توطين العلاج بالداخل.

يشار إلى أن الوزير وجه في وقت سابق من هذا العام بضرورة إنشاء مراكز للإسعاف والطواريء بمداخل المدينة لتقديم الخدمات الطبية وتخفيف الضغط على المستشفيات بمراكز المدن ومستشفيات القروية وذلك عقب زيارات ميدانية أجراها الأسبوع الماضي لمدينة بنغازي.

The post “صحة المؤقتة”: إقامة مراكز متخصصة للإسعاف والطوارئ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية