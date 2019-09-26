دعوة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

ناقشت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجهود المعنية برصد انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وتوثيقها.

جاء ذلك في الاجتماع الثامن الذي عقدته اللجنة بمقر وزارة العدل في طرابلس حيث ناقشت بعض الانتهاكات الإنسانية التي تعرض لها عدد من المواطنين في بعض المدن الليبية وتوثيقها وإحالتها للجهات ذات الاختصاص، كما شدد رئيس اللجنة خالد الحسناوي على ضرورة توثيق ما يمكن جمعه من أدلة لهذه الانتهاكات وتوحيد العمل بهدف ضمان حقوق الإنسان للمتضررين.

يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا كانت قد أعربت عن قلقها إزاء غموض مصير أسرى الحرب وعدم الكشف عن مصير المفقودين من كلا طرفي المعارك وعدم السماح للأسرى بالتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم.

وأكدت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ معلومات تفيد بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القانون بالإضافة إلى التعذيب وانتهاك الكرامة الشخصية لبعض الأسرى والمعتقلين بما يخالف اتفاقية جينيف.

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