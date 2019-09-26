معالي وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقّتة تلتقي برئيس مجلس إدارة صندوق الزواج

بنغازي 26 سبتمبر 2019 (وال) – التقت معالي وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتورة فتحية علي حامد أمس الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم مسعود، وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا أهمها الأسرة وملف الليبيات المتزوجات من أجانب.

ونوقش خلال الاجتماع أهمية التوعية والإرشاد الأسري، باعتبار الوزارة المظلة للصندوق وكافة المؤسسات والجهات التابعة، وفقاً لسياسات الوزارة الخاصة بالاهتمام بالأسرة والمجتمع.(وال – بنغازي ) س خ / ر س

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