انطلاق فعاليات معرض ليبيا الزراعي في دورته الرابعة بمنطقة تمنهنت

تمنهت 26 سبتمبر 2019 (وال ) – انطلقت فاعليات معرض ليبيا الزراعي في تمنهت ببلدية وادي البوانيس أمس الأربعاء , بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة “عبدالسلام المريض” و عضو مجلس النواب “إبراهيم إزغيد المغربي”.

بالإضافة إلى حضور ووزير الزراعة الدكتور حسن الزبداني, ورئيس هيئة السياحة الدكتورأحمد أبوسقاوة، ورئيس هيئة الإسكان والمرافق الدكتور أبوبكر أبوقيلة، ووكيل الهيئة العامة الإعلام والثقافية والمجتمع المدني محمود إمجبر، ونائب رئيس مجلس الموارد المائية الدكتور إبراهيم غلبون، ونائب رئيس هيئة الكهرباء.

وشارك أكثر من “300” منظمة وشركة وأفراد وفلاحين في المعرض إلى جانب العديد من الفقرات الثقافية، حيث تنوعت العروض بين الزراعية والمنتوجات الزراعية والمشغولات اليدوية والسعفيات والعديد من أنواع التمور، و قدمت العديد من الفرق الغنائية فقرات ووصلات غنائية .

يشار إلى أن المعرض سيستمر لمدة “5” أيام تقدم من خلالها ورقات وندوات حول الإنتاج الزراعي والحيواني.( وال – تمنهت) ر ع / رس

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