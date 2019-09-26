مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية يعلن إنهاء حالة انقسام الشركة

أعلن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، والإدارات التنفيذية التابعة له، إنهاء حالة الانقسام الإداري والمالي، والعودة إلى العمل صفا واحدا من أجل بناء الشركة من جديد.

وقال مجلس الإدارة، إن أبناء الشركة تنادوا وتم التواصل مع جمع الأطراف، وواصلوا الليل بالنهار لإنهاء الانقسام، من خلال تغليب مصلحة الوطن والشركة .

وأضاف مجلس إدارة الشركة، أن توحيد الشركة كان الشغل الشاغل لمجلس الإدارة طيلة الأشهر الماضية، مطالبا أبناء الشركة بالعمل بروح واحدة من أجل مصلحة الجميع، وعدم الاستماع إلى دعوات الانقسام والتشتت والفتنة، وحفز الهمم للوصول بالشركة إلى مصاف متقدمة.

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