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بوشناف يُصدر عدداً من القرارات والتكليفات الأمينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف عدداً من القرارات والتكليفات الأمنية خلال الساعات الماضية.

ووجه بوشناف بتكليف كل من العميد عبد الحكيم بوبكر مديراً لمديرية أمن الأبيار والعميد رمضان علي محمد الوحيشي مديرا لمديرية أمن سبها.

وشملت القرارات إعادة تشكيل لجنة تسوية الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة، وتتولى اللجنة إعداد مذكرة قانونية بنتائج أعمالها مع إرفاق كشوفات بأسماء المستحقين للتسوية، مع إظهار السبب.

وتضمنّت قرارات وزير الداخلية تعليمات موجهة لإدارة المشروعات بشأن إعداد تصور وتصاميم لبهو الضباط وضباط الصف والأفراد ومنامة المكلفين بالمهام وصالة رياضية في كافة مديريات الأمن التابعة للوزارة تمهيدا لاعتماده من رئيس مجلس الوزراء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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