إدارة الخطوط الأفريقية تعلن إنهاء الإنقسام المالي والإداري بالشركة

العنوان_ليبيا

أعلن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية إنهاء الانقسام المالي والإداري بالشركة وعودة الجميع صفاً واحداً لبناء الشركة من جديد والانطلاق بها إلى القمة.

مجلس إدارة الشركة أكد في بيان نشره أمس الأربعاء وتحصلت المرصد على نسخة منه على أن شركة الخطوط الأفريقية كانت مهددة بالانهيار نتيجة الانقسام المالي والإداري الحاد.

وأوضح البيان أن مسألة توحيد الشركة وإنهاء الانقسام كان الشغل الشاغل لمجلس الإدارة الذي ما فتئ العمل عليها طيلة الأشهر الماضية، داعياً أبناء الشركة وجميع موظفيها في الداخل والخارج إلى التضامن والإلتفاف مع مجلس الإدارة وكافة الإدارات والمكاتب والعمل بروح واحدة من أجل مصلحة الجميع وعدم الاستماع إلى دعوات الانقسام والتشتت والفتنة وعقد العزم على الرقي بالشركة إلى مصاف متقدمة.

كما أشاد بيان مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية بكل من ساهم في رأب الصدع وقدم تنازلات حتى ترجمت الأماني إلى أهداف محققة.

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