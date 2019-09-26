ضبط شحنة حفاضات أطفال فاسدة بميناء الخمس

كشف رئيس المكتب الإعلامي لمصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري تفاصيل ضبط رجال الجمارك 5 حاويات 40 قدم في ميناء الخمس وصلت على متنها حفاضات أطفال منتهية الصلاحية.

وأضاف الماقوري أثناء حديثة لـ 218 أن الشحنة تم توريدها في مرحلة أولى لميناء مصراتة لصالح شركة المعيار الذهبي وتم رفض دخول الحفاضات بسبب انتهاء صلاحيتها وطالبت المصلحة إعادة الشحنة للبلد المصنع.

وأشار الماقوري إلى أن التاجر أعاد من جديد إدخال الشحنة عبر ميناء الخمس وتم توريدها عبر اسم شركة بديلة وهي مصدر الغذاء إلا أن مصلحة الجمارك تمكنت من مصادرتها من جديد وإحباط عملية تسريب الحفاضات للسوق الليبية على الرغم من محاولة التاجر التحايل باستبدال تاريخ الصلاحية، وأضاف الماقوري أن مثل هذه العمليات من شانها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين والاقتصاد المحلي.

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