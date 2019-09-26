غوتيريس للسراج: آمل في عودة قريبة للاستقرار في ليبيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الأربعاء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني، والقائم بالأعمال بالبعثة الليبية في نيوريوك المهدي المجربي، وسفيرة ليبيا لدى واشنطن وفاء بوقعقيص.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن غوتيريس أعرب خلال اللقاء عن أمله في عودة قريبة للاستقرار في ليبيا وانتهاء الحرب المدمرة وغير المبررة.

وقال غوتيريس إن هناك حاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي لإنهاء الحرب، معرباً عن قلقه من التدخلات الخارجية التي تزيد من تفاقم الأزمة.

من جانبه قال اعتبر السراج أن قوات الجيش نسفت المسار السياسي وكافة الجهود الأممية بعد إعلانه الحرب اثناء وجود الأمين العام في طرابلس، قائلا إن طلب وقف القتال يجب أن يوجه لما وصفه بالمعتدي مؤكدا شرعية المجلس الرئاسي في الدفاع عن نفسه وأهله وعاصمته حسب تعبيره.

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