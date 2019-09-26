مباحثات إيطالية مغربية حول الأزمة الليبية

التقى وزير الشؤون الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، نظيره المغربي ناصر بوريطة على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث الأوضاع في ليبيا.

وبحسب وكالة “آكي” أوضحت مذكرة صدرت في روما، أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاربعاء استعراض موضوعات من بينها “التحديات الإقليمية، بدءاً من الأزمة الليبية، والالتزام المشترك بمحاربة التطرف والإرهاب القائم على أساس دوافع دينية”.

وفي سياق منفصل أعرب دي مايو في حوار مع صحيفتين إيطاليتين قبل ساعات من انطلاق مؤتمر وزاري للدول المعنية بالأزمة الليبية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة فرنسية-إيطالية مشتركة عن ثقته في “أن الإشارة المطلوبة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب لدعم الاستراتيجية الايطالية لإحلال السلام في ليبيا ستصل في الوقت المناسب”.

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