هذا ما قالته إيطاليا عن دعم ترامب لاستراتيجيتها في ليبيا

أعرب وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، عن ثقته في “أن الإشارة المطلوبة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب لدعم الاستراتيجية الايطالية لإحلال السلام في ليبيا ستصل في الوقت المناسب”.

وبحسب وكالة “آكي” قال دي مايو في حوار مع صحيفتين إيطاليتين قبل ساعات من انطلاق مؤتمر وزاري للدول المعنية بالأزمة الليبية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة فرنسية-إيطالية مشتركة، إن العلاقات مع باريس “تحسنت في الآونة الأخيرة” مضيفا “أثق في فرنسا إلى أن يظهر دليل يتثبت عكس ذلك”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا