من برلين.. معيتيق: ليبيا تمر بظروف استثنائية تدعو لتكثيف الجهود

انطلقت اليوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثاني بمشاركة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق أكد في كلمته خلال المنتدى أن ليبيا تمر بظروف استثنائية تدعو لتكثيف الجهود لتنشيط ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الاولى، للبدء في تنفيد عدد من المشروعات المتعاقد عليها لقطاعات مهمة منها الكهرباء التعليم، الصحة، والمياه.

وأكد معيتيق أن هذا الملف من أولويات اهتمامات الحكومة لما له من تأثير مباشر على مستوى الخدمات وعرض فرص الاستثمار الجديدة المتاحة في مختلف المجالات.

وافتتح أعمال المنتدى عضو البرلمان الألماني عضو لجنة الشؤون الاقتصادية مارك هانيتمان وجرى خلاله تقييم توصيات الجلسة الأولى التي عقدت في تونس خلال شهر مارس الماضي من خلال تبادل الكلمات والرد على الاستفسارات من الحضور كما قام ممثلوا مختلف الشركات بتبادل الآراء عن البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة.

ويضم الوفد الليبي، الذي يترأسه النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق وزير الاقتصاد علي العيساوي وممثلين عن المؤسسات السيادية في ليبيا وألمانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الكبرى الليبية والألمانية.

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