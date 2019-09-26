مجلس وزراء الحكومة المؤقتة يصدر قرارا باستكمال مشاريع صيانة الإسكان العام في 7 أحياء ببنغازي كانت متوقفة من العام 2010

بنغازي 26 سبتمبر 2019 (وال) – أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني قرارا يقضي بصيانة مشاريع الإسكان العام ببنغازي كانت متوقفة منذ العام 2010 .

ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2019 ميلادي فإن المجلس اعتمد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019م لغرض دراسة المقترح المقدم من مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن والمتعلق بمعالجة مشكلة عقود مشروع صيانة مباني الإسكان العام بمدينة بنغازي المتعاقد عليها من قبل الجهاز لعام 2010 ميلادي.

وبموجب المادة الثانية من أحكام هذا القرار فإن المجلس أذن لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ مالي وقدره (30,040,416.38 د.ل) ثلاثون مليون وأربعون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار و 38 درهم لجهاز تنمية وتطوير المدن لغرض استكمال مشروع صيانة وتطوير مباني الإسكان العام بمدينة بنغازي لعدد (7) أحياء سكنية.

وتشمل الأحياء ( الكيش رقم 1 “الزيتون”/ والكيش رقم 2 “مقابل شركة الخليج” / والاسكان الصناعي “المساكن” / وبوهديمة / وحي الفاتح سابقا/ وحي سعدون “الكعب الغالي بسيدي حسين / وحي علي بن أبي طالب “السيرتيي”). (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال