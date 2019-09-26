السفير الأمريكي: قلقون من تواصل استهداف المطارات المدنية في ليبيا

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند عن قلق بلاده من تواصل استهداف المطارات المدنية في ليبيا.

وبينت السفارة الأمريكية في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن السفير الأمريكي التقى مسؤولين من أمن الطيران خلال برنامج تدريبي في تونس مموّل من الحكومة الأمريكية معربا خلال اللقاء “عن استمرار قلق الولايات المتحدة بسبب الهجمات التي تستهدف المطارات المدنية”.

وأوضحت السفارة الأمريكية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة “أهمية تعزيز قطاع الطيران المدني في ليبيا”.

وشن سلاح الجو اليوم ومساء أمس غارات جوية استهدفت قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس.

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