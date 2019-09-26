معيتيق يشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني ببرلين

شارك النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، اليوم الخميس، في جلسة المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثاني، في العاصمة الألمانية برلين.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أعرب معيتيق عن سعادته لحضور المنتدى «في وقت تمر فيه ليبيا بظروف استثنائية، التي تدعونا إلى تكثيف الجهود لتنشيط ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الأولى، للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات المتعاقد عليها لقطاعات مهمة، منها الكهرباء والتعليم، والصحة، والمياه»، حسب بيان لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

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وافتتح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الألماني، مارك هانيتمان، المنتدي الذي بدأت أعماله، صباح اليوم، في برلين، بحضور ممثلين عن المؤسسات السيادية في ليبيا وألمانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الكبرى الليبية والألمانية، معربا عن أمله في أن تكون هذه الجلسة دفعة أخرى للمؤسسات المعنية لزيادة وتيرة التعاون وتنشيطه.

وخلال الجلسة، جرى تقييم توصيات الجلسة الأولى التي عقدت في تونس، مارس الماضي، كما تبادل ممثلو مختلف الشركات الحديث عن البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

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