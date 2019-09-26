وزير المهجرين يتفقد مركز دعم الأسر بطمينة بمصراتة

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، يوسف جلالة بزيارة، إلى مركز دعم الأسر بطمينة ببلدية مصراته، رفقة كل من عضو لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراته – تاورغاء عن مصراته يوسف زرزاح ورئيس المركز، وبعض من الأعضاء العاملين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن جلالة اطلع خلال اللقاء على أعمال المركز والنشاطات والتدريبات والدعم النفسي للأسر المتضررة بطمينة، وكذلك كيفية تطوير المركز وخطط أعماله المستقبلية وما يقدم من خدمات، خاصة في مجال الدعم الاجتماعي بتفاصيله كافة.

وأكد جلالة، على دعم المركز، والذي يعتبر من ضمن بنود اتفاق مصراتة – تاورغاء، لإحلال السلام والمصالحة والوئام بما يخدم الوطن.

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