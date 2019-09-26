داعيًا إياه تسليم عهدته ومغادرة المجلس الرئاسي..مركزي بنغازي يرد على كلمة السراج أمام الأمم المتحدة في نيويورك

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي في بنغازي اليوم الخميس رفضها لما جاء في كلمة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج التي ألقاها أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأبدى المصرف في بيان له نشره المكتب الإعلامي للمصرف عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” استغرابه مما جاء في كلمة السراج من مغالطات لا تليق بمن لديه من المعلومات ما يكفي لقول عكس ذلك.

وذكر المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي في بنغازي أن قول السراج بأن طباعة العملة خارج سلطة ونظام إصدار العملات، ينم إما عن جهل بقانون المصارف الذي أشار إليه، أو عن تعمد تظليل المجتمع الدولي.

وتابع المكتب الإعلامي :”بناءً عليه نود أن نوضح بأن قرار طباعة العملة قد استكمل كافة الشروط القانونية والفنية التي تنص عليها القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا، حيث استند مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على القانون رقم 1 لسنة 2005م وتعديلاته بشأن المصارف والذي يمنح مجلس الإدارة (وليس المحافظ) حق إصدار مثل هذه القرارات”.

وأكد المكتب أنه بما أن المجلس قد انعقد بنصاب مستوفٍ قانوناً، وبمعايير سلامة المواصفات الأمنية وجودة الطباعة ، لذا استغربنا من ورود مثل هذا الطعن غير المبرر والذي جاء في سياقٍ شاذ، لا سيما وأن المصرف يمتلك الرسالة (رقم 386/3-2م.أ لسنة 2016) التى أكد فيها السراج للجنة المالية بمجلس النواب عدم ممانعته من الاستفادة من الأوراق النقدية المطبوعة.

وأضاف المكتب الإعلامي :”نستغرب مطالبة السراج بتكليف لجنة فنية من المؤسسات الدولية المتخصصة وتحت إشراف الأمم المتحدة لمراجعة أعمال” المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، بالرغم من أن هذا الطلب قد تمت الاستجابة عليه في السابق من قبل البعثة الأممية، وتم طرح عطاء من قبل UNSMIL لشركات المراجعة الدولية التي من المفترض أن يتم فتح مضاريفها يوم غدٍ الجمعة”.

ولفت المكتب الإعلامي في مصرف ليبيا المركزي بنغازي إلى أن هذا الأمر ولد لدينا قلق بعدم متابعة أو معرفة السراج لهذا الملف وطرحه بهذه الصيغة التي نأمل ألا تكون لحساب صراعاته السياسية.

وأعلن المكتب تسجيله استغرابه الشديد من قوله “التجاوزات المالية الخطيرة التي ترتكبها المؤسسات الموازية غير الشرعية”، فقوله المؤسسات الموازية يناقض تماماً رسالته ذات الإشاري رقم “2. م أ 0025″ المؤرخة في 06/04/2016م، الموجهة إلى علي محمد الحبري بصفته محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، ويخالف قرارات المجلس النواب الصريحة.

وأفاد المكتب أما حديثه عن الشرعية والتذكير بدولة القانون من على منبر الأمم المتحدة فيلزم فايز السراج بتسليم عهدته ومغادرة المجلس الرئاسي كون عهدته قد انتهت قانونياً في ديسمبر 2017م كما نص على ذلك الاتفاق السياسي الذي يعتبر المرجعية الوحيدة لوجوده في السلطة، هذا بالإضافة إلى غياب النصاب القانوني الذي يشترط الإجماع لإصدار قرارات المجلس الرئاسي باستقالة 3 من أعضاءه ويعزز ذلك أحكام القضاء التى تنعته بـ”منعدم الصفة”.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن الالتزام بالشرعية ودولة القانون يفرض عليه إنهاء خدمات الصديق عمر الكبير الذي انتهت عهدته القانونية في 2017م، بالإضافة إلى إقالته من قبل الجهة التشريعية الوحيدة المتمثلة في مجلس النواب كما جاء فى القرار رقم 17 لسنة 2014م، وتعهده رسمياً عبر رسالة ممهورة باسمه وصفته بتسليم إدارة المصرف واحترام القانون بتاريخ 18/09/2014م، قبل أن ينقلب على قرارات الشرعية وتعهداته الشخصية ويتشبث بالمنصب بمخالفة القانون وبمباركة حكومة الوفاق.

وختم المكتب الإعلامي :”أما بخصوص التجاوزات المالية الخطيرة فقد حوتها تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس في السنوات الماضية والتي لم يتخذ السراج ومجلسه الرئاسي أي إجراءات بخصوصها حتى الآن، مما يُعد تجاوزاٌ خطيرا في حد ذاته”.

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