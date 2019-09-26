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الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج لموقف دولي موحد لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني، حيث أعرق غوتيريس خلال اللقاء عن أمله في عودة قريبة للاستقرار في ليبيا وانتهاء الحرب المدمرة وغير المبررة.

وقال غوتيريس إن هناك حاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي لإنهاء الحرب، معرباً عن قلقه من التدخلات الخارجية التي تزيد من تفاقم الأزمة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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