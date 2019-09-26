استمرار الدوريات الليلية في شوارع ومداخل ومخارج بلدية شحات

تتواصل في بلدية شحات، أعمال الحملة الأمنية، بواسطة الدوريات والتمركزات والاستيقافات الليلية في شوارع ومداخل ومخارج المدينة، بإشراف قسم النجدة التابع لمديرية أمن شحات.

هذا وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات، حسن بواكريم، في تصريحات لقناتنا، إن الدوريات الليلية تقوم بضبط المخالفين والخارجين عن القانون حتى ساعات الصباح، ليتم استلام العمل من قبل قسم المرور والتراخيص .

وأوضح بوكريم أن كافة الأجهزة الأمنية في مدينة شحات، تقوم بالعديد من المهمات الأمنية، لا سيما التي تتسم بالخطورة، من أجل تحقيق الأمن والنظام داخل المدينة.

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