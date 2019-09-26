سيالة لنظيره السعودي: نرفض الاعتداء على مصادر الطاقة

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، نظيره السعودي عادل الجبير، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة أكد خلال اللقاء على ضرورة تنسيق الجهود العربية وبللورة موقف موحد تجاه كل القضايا العربية والعمل على وضع استراتيجية لتحقيق الاستقرار داخل الدول بالحوار والتفاوض ورفض ليبيا للاعتداء على كل مصدر للطاقة الذي من شأنه أن يهدد الإمدادات اللازمة واحتياجات دول العالم في أي مكان من دول العالم وعدم تعريض الأهداف المدنية للخطر وخاصة دول الجوار العربي.

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