المؤقتة تصدر قرارا باستكمال مشاريع الإسكان العام ببنغازي

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني قرارا يقضي باستكمال صيانة مشاريع الإسكان العام ببنغازي كانت متوقفة منذ العام 2010.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2019 ميلادي فإن المجلس اعتمد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019م لغرض دراسة المقترح المقدم من مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن والمتعلق بمعالجة مشكلة عقود مشروع صيانة مباني الإسكان العام بمدينة بنغازي المتعاقد عليها من قبل الجهاز لعام 2010 ميلادي.

وبموجب المادة الثانية من أحكام القرار فإن المجلس أذن لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ مالي وقدره (30,040,416.38 د.ل) لجهاز تنمية وتطوير المدن لغرض استكمال مشروع صيانة وتطوير مباني الإسكان العام بمدينة بنغازي لعدد (7) أحياء سكنية.

وتشمل الأحياء ( الكيش رقم 1 “الزيتون”/ والكيش رقم 2 “مقابل شركة الخليج” / والاسكان الصناعي “المساكن” / وبوهديمة / وحي الفاتح سابقا/ وحي سعدون “الكعب الغالي بسيدي حسين / وحي علي بن أبي طالب “السيرتيي”).

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