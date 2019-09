التقى وزير الشؤون الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، نظيره المغربي ناصر بوريطة على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث الأوضاع في ليبيا.

وناقش الجانبان موضوعات من بينها “التحديات الإقليمية، بدءاً من الأزمة الليبية، والالتزام المشترك بمحاربة التطرف والإرهاب القائم على أساس دوافع دينية.

