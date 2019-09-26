متوقفة منذ 2011..المؤقتة تقرر استكمال مشاريع صيانة 7 أحياء ببنغازي

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني قرارا يقضي باستكمال صيانة مشاريع الإسكان العام ببنغازي كانت متوقفة منذ العام 2010.

واعتمد المجلس ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2019 ميلادي نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019م لغرض دراسة المقترح المقدم من مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن والمتعلق بمعالجة مشكلة عقود مشروع صيانة مباني الإسكان العام بمدينة بنغازي المتعاقد عليها من قبل الجهاز لعام 2010 ميلادي.

وأوضح مكتب الإعلام والتواصل أنه بموجب المادة الثانية من أحكام هذا القرار فإن المجلس أذن لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ مالي وقدره ثلاثون مليون وأربعون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار و 38 درهم لجهاز تنمية وتطوير المدن.

وأضاف مكتب الإعلام والتواصل أن المبلغ المذكور مخصص لغرض استكمال مشروع صيانة وتطوير مباني الإسكان العام بمدينة بنغازي لعدد (7) أحياء سكنية.

وأشار إلى أن الأحياء تشمل الكيش رقم 1 “الزيتون”، والكيش رقم 2 “مقابل شركة الخليج” والإسكان الصناعي “المساكن”، وبوهديمة، وحي الفاتح سابقا، وحي سعدون “الكعب العالي بسيدي حسين”، وحي علي بن أبي طالب “السيرتيي”.

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