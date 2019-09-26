المؤقتة تبحث انشاء مراكز متخصصة في الإسعاف والطوارئ ببنغازي

بحث مدير أدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة اسماعيل العيضة اليوم الخميس مع مدير مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي خالد الجازوي ومديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي آليات العمل على تفعيل خطة وزارة الصحة بإنشاء وإقامة مراكز للإسعاف والطوارئ بمداخل بنغازي وهي ( دار العريبات – بنينا – لفعكات ) بهدف العمل على سرعة تقديم الخدمة الطبية العلاجية والإسعافية بطوق مدينة بنغازي وما جاورها وتنظيم العمل اليومي للعناصر الطبية والطبية المساعد وآليه نقلهم من المستشفيات المقفلة إلى المستشفيات الفاعلة وتسويه أوضاعهم الوظيفية .

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات الفعلية لتفعيل إنشاء مراكز متخصصة في الاسعاف والطوارئ بمدينة بنغازي وآليه تطوير جودة الأداء كونها تغطي كامل المنطقة الشرقية لليبيا كما بحث الاجتماع تطبيق المرجعية العلمية وبلورة مشروع متكامل لتوطين الخدمة وتقريبها وفقا للنظام الصحي والاستمرار في ورش العمل المتعلقة به وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل .

يشار إلى أن الوزير وجه في وقت سابق بضرورة إنشاء مراكز للإسعاف والطوارئ بمداخل المدينة لتقديم الخدمات الطبية وتخفيف الضغط على المستشفيات بمراكز المدن ومستشفيات القروية.

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