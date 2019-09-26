وزير الدفاع الإيطالي: دعمنا لخفر السواحل الليبي يمتثل بشكل كامل للوائح الوطنية والدولية

ليبيا – أكد وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية لورينزو غويريني على أن أنشطة الدعم الايطالية لخفر السواحل الليبي تمتثل باستمرار وبالكامل مع اللوائح الوطنية والدولية.

المسؤول الايطالي قال خلال مساءلة برلمانية أمس الاربعاء حول مهمة دعم خفر السواحل الليبي للسيطرة على تدفقات الهجرة وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية إن محاوريه الليبيين ينتمون حصرياً إلى جهات معترف بها مؤسسياً.

ونوّه وزير الدفاع بأن الالتزام الايطالي في ليبيا يأتي كجزء من إلتزام أوروبي أوسع وإيطاليا هي أول من يدعمه.

وإختتم غويريني حديثه بالقول:”إن الانشطة تتعلق بوظائف الاتصال والدعم للبحرية وحرس السواحل الليبي وتنسيق العمليات لحماية الأرواح البشرية في البحر”.

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