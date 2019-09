المتوسط

أفاد مدير الشؤون الطبية بقسم جراحة المسالك بمركز بنغازي الطبي الدكتور فرج المالكي ” أن الكشف في عيادة المسالك يوميا عدا السبت والأحد والمناوب كقسم مسالك يومي على مدار 24 ساعة ، ولدينا حجرة خاصة بمناظير المسالك بإشراف الدكتورة فتحية سوف تبدأ الأسبوع القادم “.

وأضاف المالكي ” يوجد لدينا في عيادة المسالك أربع استشاريين ، وأيام العمليات يومين في الأسبوع منها عمليات كبرى والصغرى ، قرابة 10 حالات عمليات في الأسبوع بالإضافة الى عمليات الطوارئ ،غرفة الملاحظة تستقبل الحالات من أطفال وكبار ورجال ونساء ساعتها أربع حالات أغلب مستلزمات الاستعمال اليومي متوفر وكذلك الأدوية متوفرة من الصيدلية رغم هناك بعض النواقص البسيطة نظرا للظروف ولكن بالإجمال متوفر كافة احتياجات المرضى “.

وأكد المالكي ” نشد العزم على التطوير وتقديم خدمات أفضل لمرضانا في العيادة مثل تشغيل جهاز حديث خاص بتفتيت الحصى الموجود لدينا منذ 2011 ولم يعمل حتى الآن وحاليا جاري بعض التشطيبات الأخيرة ليعمل و يستقبل حالات تعاني من الم الحصى وتحتاج الى تفتيت الحصى، وهذا الجهاز سيغطي كافة المنطقة الشرقية ،ويحل مشكلة كبيرة للمرضى المترددين على العيادات والمراكز الطبية.

ومن جانبها قالت الممرضة في عيادة المسالك وفاء الماجري ” عددنا في عيادة المسالك اثنين من الشباب وثلاثة من البنات كفريق تمريض على مدى الأسبوع ، ويتم تقسيم العمل على النحو التالي : في غرفة الملاحظة ممرض وممرضة وفي كل غرفة كشف مع الدكتور او الأخصائي ممرضه ، دوام عملنا يومي حتى الساعة الثالثة ، وعدد الحالات المترددة على عيادة المسالك حوالي 40 الى 50 حالة في اليوم “.

The post افتتاح غرفة ملاحظة بعيادة المسالك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية