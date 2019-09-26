المسماري: تركيا دربت أكثر من 9500 إرهابي في ليبيا بعد عام 2011 وأرسلتهم إلى سوريا

ليبيا – كشف الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أمس الأربعاء عن تدريب أكثر من 9500 إرهابي في ليبيا بعد عام 2011 تم إرسالهم فيما بعد إلى سوريا.

المسماري أكد في مؤتمر صحفي وفقاً لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر في دعم المليشيات في طرابلس ومصراتة.

وتابع أن تركيا ساعدت التنظيمات الإرهابية في إنشاء خطوط اتصالات ومراكز تدريب في ليبيا لإرسال الإرهابيين.

وأضاف أن أنقرة تحاول البحث عن إيجاد ملاذات آمنة للإرهابيين وهو ما يوضح سبب تمسك تركيا بمصراتة وطرابلس للاستفادة من الميناءين البحري والجوي لنقلهم إلى ليبيا ومنها إلى أفريقيا وأوروبا.

واستطرد أن أردوغان يهدد دائما بفتح أبواب الهجرة للسوريين إلى أوروبا،موضحا أن تلك الخطوة هدفها نقل الإرهابيين إلى أوروبا

واستدرك المسماري: “إن الجيش الليبي يقاتل منذ 2014 من أجل حماية المنطقة وجيران ليبيا وأوروبا من انتقال الإرهابيين إليهم”،مشيرا إلى أن قيادات تابعة للمجلس الرئاسي تبنت العمليات التي نفذها تنظيم داعش في المنطقة الجنوبية الغربية.

ونوَّه بأن الإرهاب في جنوب ليبيا كان يمتد إلى خارجها، مبيناً أن ذلك ظهر جليا من خلال خلية مالي الإرهابية التي قتل أحد عناصرها في الغارة الأمريكية، الخميس الماضي.

وأكد الناطق باسم الجيش أن العديد من الأسماء في الخلية تظهر مدى ارتباط علاقة الإرهاب في ليبيا بما يدور في سوريا من تمويل تركي مباشر للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن تنظيم داعش في سرت كان يمول تمويلا مباشرا من قبل المجلس العسكري في مصراته الذي يمول الآن بشكل مباشر من قطر وتركيا.

وألمح المسماري إلى أن العمليات العسكرية في غرفة عمليات المنطقة الغربية تسير بشكل جيد جدا على خطوط التماس كافة مع المليشيات والجماعات الإرهابية وأن هناك تقدمات ناجحة.

وأشار إلى استهداف سلاح الجو تمركزات المليشيات وغرف العمليات من سرت إلى زوار،منبها إلى أن قوات الأفريكوم أعلنت أمس الأربعاء أنها للمرة الثانية استهدفت جماعات إرهابية بمرزق.

كما نوّه بأن كل محاولات المليشيات للتقدم فشلت بسبب السيادة الجوية للجيش في كل مناطق العمليات رغم مساعدة تركيا لتلك المليشيات.

وكشف المسماري أن الصراع بين المليشيات في العاصمة يشتد،قائلا: “سيكون هناك خلال الأيام المقبلة انقلاب داخل الجماعات الإرهابية، مما سيجعل المجلس الرئاسي في موقف صعب أمام انقلاب الجماعات الإرهابية”.

الناطق باسم الجيش أكد أن الجيش يتابع الصراع في طرابلس لحماية المدنيين من اقتتال المليشيات الإرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية