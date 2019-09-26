شركة الكهرباء تبحث مع نظيرتها التونسية سبل التعاون في أعمال الصيانة لمحطات الإنتاج

ليبيا – اجتمع اليوم الخميس علي ساسي المدير التنفيذي للشركة مع محمد نجيب هلال مساعد مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوفد المرافق له.

المدير التنفيذي رحب وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة بالضيوف شاكراً لهم هذه الزيارة التي تأتي في إطار التواصل بين الشركة العامة للكهرباء والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحسين ورفع حمولة وحدة التوليد الأولى لمشروع محطة الخليج البخارية إلى القدرة التصميمية 350 ميجاوات والشروع في الأعمال مع بداية شهر أكتوبر القادم على أن يتم الانتهاء من الأعمال والتحسينات المطلوبة لرفع انتاجيتها التصميمية مع نهاية شهر أكتوبر من العام 2019.

كما تم في اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الشركتين فيما يخص أعمال الصيانة لمحطات الانتاج.