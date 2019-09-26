مركزي بنغازي: كلمة السراج في نيويورك فيها مغالطات وتظليل للمجتمع الدولي

أعربت إدارة مصرف ليبيا المركزي ببنغازي، اليوم عن استغرابها من المغالطات التي وردت في كلمة رئيس المجلس الرئاسي في نيويورك، والتي لا تليق بمن لديه من المعلومات ما يكفي لقول عكس ذلك، حسب بيان نشره المصرف.

وأوضح البيان أن تطرق السراج إلى طباعة العملة خارج سلطة ونظام إصدار العملات، جاء إما عن جهل بقانون المصارف، أو عن عمد لتظليل المجتمع الدولي، كما استغربت طلب السراج تكليف لجنة فنية دولية لمراجعة أعمال المركزي بطرابلس والبيضاء، بالرغم من أن هذا الطلب قد تمت الاستجابة له في السابق من قبل البعثة الأممية.

أما عن التجاوزات المالية الخطيرة التي ذكرها السراج، فقال المركزي بنغازي إن هذه التجاوزات قد حوتها تقارير ديوان المحاسبة بطرابلس، ولم يتخذ السراج ومجلسه الرئاسي أي إجراءات بخصوصها حتى الآن، مما يعد تجاوزا خطيرا في حد ذاته.

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