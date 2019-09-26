“مركزي البيضاء” يرد على اتهامات السراج

أصدر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء بيان تنديد بما ورد في كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في البيان رد المصرف حول اتهامات السراج على عدم قانونية طباعة العملة وأوضحت إدارة المصرف أن إجراءات طباعة العملة مستوفية الشروط الفنية والقانونية حسب قانون المصارف للعام رقم 1 / 2005 وتعديلاته وهو ما يخول لمجلس الإدارة طباعة العملة، مشيرا أن المصرف يمتلك رسالة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج توضح عدم اعتراضه على تداول العملة المطبوعة من مركزي البيضاء عام 2016 .

وورد في البيان أن إدارة المصرف المركزي في البيضاء بقيادة علي البحري تستغرب تجديد الدعوة من السراج للأمم المتحدة بضرورة البدء في المراجعة الدولية، مبينا في ذات الوقت أن المصرف بالتعاون مع الأمم المتحدة اتخذت إجراءات بالبدء التدريجي في المراجعة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الشركات الراغبة في المراجعة الدولية قدمت مظاريف بها عمليات العطاءات موضحا أنها ستفتح غدا الجمعة من قبل الفريق المسؤول على أن تبدأ في فرز العطاءت تمهيدا لعملية المراجعة على عمل المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء وأبدت إدارة المركزي انزعاجها من تساؤلات السراج التي أوضحت للمصرف بأنه لا يتابع عملية المراجعة.

وطالب المصرف المركزي في البيضاء من السراج مراجعة كافة تقراير ديوان المحاسبة والاطلاع على المخالفات الواردة فيه كما نوه البيان أن محافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير قد انتهت ولايته قانونياً.

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