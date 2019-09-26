بلدية الأبيار تُكرّم نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي عميد عبد المولى ونيس

الأبيار 26 سبتمبر 2019 (وال)- كرمت بلدية الأبيار جنوب بنغازي اليوم الخميس، نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي عميد عبد المولى ونيس الأمير السنيني، تقديرًا لجهوده البارزة ومساهمته في بسط الأمن والأمان في ربوع ليبيا عامة وبلدية الأبيار خاصة.

هذا وجاء ذلك خلال حفل أقيم بمركز الثقافي الأبيار، بحضور أعيان وحكماء البلدية، وأسر الشهداء، وتجمع شباب ليبيا، والحراك السياسي والاجتماعي لشباب الأبيار، إلى جانب لفيف من أهالي المدينة، بالإضافة إلى كافة الأجهزة الأمنية المختلفة في البلدية.

وتخللت الاحتفالية إلقاء عديد الكلمات بينها كلمة حكماء ووجهاء بلدية الأبيار ألقاه الحاج مفتاح جبدوب، تلتها كلمة لأسر الشهداء ألقاها الحاج نورى لامين، وكلمة الحراك السياسي والاجتماعي لشباب الأبيار ألقاها خالد عيسى، وأختتم الحفل الخطابي بمشاركة شعرية للشاعر فرج ديهوم، أعقبها مراسم التكريم والتقدير.

وقال نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي عميد عبد المولى ونيس الأمير السنيني: “إن الوفاء من شيم الرجال، وليس الوفاء بالغريب عن أعيان ومشايخ وشباب مدينة الأبيار التي ولدت وعشت فيها، وأتقدم بالشكر لكل من كان سبباً في هذا اللقاء المبارك، وأتمنى أن يمن الله على بلادنا بالأمن والأمان، وأن تكون دولة ليبيا موحدة وذات سيادة”.

والجدير بالذكر، إن عميد عبد المولى ونيس الأمير، هو من مواليد عام 1958م في بلدية الأبيار، وقد تحصل على الثانوية العامة عام 1978م، وثم تحصل على درجة دبلوم من كلية الشرطة عام 1980 م، وتحصل على ليسانس قانون من جامعة بنغازي عام 2007 م، كما تحصل على ماجستير في القانون الدستوري عام 2009 م، وقد كلف بعديد المناصب والمهام بينها:

كما شارك بعديد من المهام والأعمال من بينها: مشاركته في حرب تحرير تشاد عام 1987برتبة نقيب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي 2016 – 2017 م، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي منذ عام 2017 حتى الآن، وتكليفه مؤخرًا أمراً للمنظومة الأمنية بالقيادة العامة بحسب قرار (382) لسنة 2019م. (وال- الأبيار) أ ف/ ر ت

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