وينر: الإرهاب في ليبيا يأتي من المنطقة الجنوبية ويتم دعمه من قوى إقليمية

وصف المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، الرؤية الأمنية المصرية تجاه الأوضاع في ليبيا، بأنها رؤية واقعية، خاصة بعد تعرض مصر لهجمات إرهابية قادمة من الأراضي الليبية، ومنها الهجوم على جنود مصريين على الحدود، لافتا إلى أن العامل المهم هو تأمين الحدود المصرية الليبية.

وينر، وخلال مشاركته في المؤتمر الذي عقده معهد الشرق الأوسط بواشنطن، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بنيويورك، شدد على أن هناك محاولات من الإخوان المسلمين لحكم ليبيا، مؤكدا أن هذا لن يحدث، وليست هناك احتمالية لذلك، رغم أن هناك احتمالية لاستمرار الإرهاب، حسب قوله.

وأضاف وينر أن الإرهاب في ليبيا يأتي من المنطقة الجنوبية، ويتم دعمه من جانب قوى إقليمية، مشيرا إلى أنه من المهم العمل على تجنب الحرب الأهلية في ليبيا، والعودة إلى الحلول السياسية.

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