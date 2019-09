انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الحرشة بالزاوية يسفر عن إصابة شخصين

المتوسط

أفادت الإدارة العامة للدعم المركزي فرع الزاوية مكتب البوابات والدوريات المركزية، عن ورود إشارة لاسلكية لغرفة العمليات بشأن سماع دوى انفجار بمنطقة الحرشة.

وأضافت الإدارة أن الدوريات توجهت على الفور لمكان الواقعة وتم تأمين محيط الانفجار بالطريق الفرعية لرابش الحرشة، وتم إسعاف مواطنين اثنين تزامن مرورهم بالقرب من موقع الانفجار وهم الآن بحالة جيدة .

وأكدت الإدارة عبر صفحتها على فيسبوك أنه تمت السيطرة علي الحريق بتعاون الأجهزة الامنية مديرية امن الزاوية و والدفاع المدني وتوثيق الواقعة ومازالت الجهات المختصة تقوم بعملها من أجل استكمال التحقيقات بشأن الحادثة.

