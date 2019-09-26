الحكم المحلي تبحث مع الأمم المتحدة التحول إلى اللامركزية

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر اليوم الخميس الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا جيراردو نوتو.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة برنامج تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي وآلية تنفيذ برامج دعم التحول من المركزية إلى اللامركزية والمساهمة في دعم كافة البرامج التي تساهم في تفعيل عمل وحدات الإدارة المحلية وتقديم الدعم الفني للجنة نقل الاختصاص واللجان الفرعية القطاعية والأولويات المعتمدة لنقل الاختصاصات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة دعم القطاعات التي تم عقد اتفاقيات نقلها لوحدات الادارة المحلية ليكون تقنيا بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين ممن سيعملون من القطاعات التي تم نقل اختصاصها إلى البلديات، كما تم التطرق لمخرجات منتدى الحكم المحلي الذي أقيم بتونس الشهر الجاري.

وناقش المجتمعون أيضا الدور الذي من الممكن أن يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ توصيات المنتدى.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على معالجة موضوع إدارة النفايات الصلبة بطريقة مبتكرة عبر استخدام اسلوب acceraletor lab بحيث يتم ضمان مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة وشركات إعادة التدوير وحتى الشركات المتناهية الصغر المختصة بالفرز بالإضافة إلى شركات خدمات النظافة والجهات العامة المعنية بالنظافة.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على مزيد من التنسيق والتعاون ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء لما يحقق تمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا