المصرف المركزي البيضاء ينتقد كلمة السراج أمام الأمم المتحدة ويعتبرها جهلا وتضليلا للمجتمع الدولي

انتقدت إدارة مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مستغربة ما جاء فيها من مغالطات لا تليق بمن لديه من المعلومات ما يكفي لقول عكس ذلك.

وأوضحت الإدارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك أن قوله “طباعة العملة خارج سلطة ونظام إصدار العملات”، وهذا ينم إما عن جهل بقانون المصارف الذي أشار إليه، أو عن تعمد تظليل المجتمع الدولي، وبناءً عليه نود أن نوضح بأن قرار طباعة العملة قد استكمل كافة الشروط القانونية والفنية التي تنص عليها القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا.

كما استغرب المصرف مطالبة السراج بـ”تكليف لجنة فنية من المؤسسات الدولية المتخصصة وتحت إشراف الأمم المتحدة لمراجعة اعمال” المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء، بالرغم من ان هذا الطلب قد تمت الاستجابة اليه في السابق من قبل البعثة الاممية، وتم طرح عطاء من قبل UNSMIL لشركات المراجعة الدولية التي من المفترض ان يتم فتح مظاريفها يوم غدٍ الجمعة، مما ولد لدينا قلق بعدم متابعة او معرفة السراج لهذا الملف وطرحه بهذه الصيغة التي نأمل ان لا تكون لحساب صراعاته السياسية.

كما سجل البيان استغراب المصرف الشديد من قول السراج “التجاوزات المالية الخطيرة التي ترتكبها المؤسسات الموازية غير الشرعية”، فقوله المؤسسات الموازية يناقض تماماً رسالته ذات الاشاري رقم “2. م أ 0025” المؤرخة في 06/04/2016م، الموجهة لعلي محمد الحبري بصفته محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، ويخالف قرارات المجلس النواب الصريحة ، اما حديثه عن الشرعية والتذكير بدولة القانون من على منبر الامم المتحدة فيلزم فايز السراج بتسليم عهدته ومغادرة المجلس الرئاسي كون عهدته قد انتهت قانونياً في ديسمبر 2017م كما نص على ذلك الاتفاق السياسي الذي يعتبر المرجعية الوحيدة لوجوده في السلطة، هذا بالإضافة الى غياب النصاب القانوني الذي يشترط الاجماع لإصدار قرارات المجلس الرئاسي باستقالة 3 من اعضاءه ويعزز ذلك أحكام القضاء التي تنعته بـ”منعدم الصفة”، اما الالتزام بالشرعية ودولة القانون فيرتب عليه إنهاء خدمات الصديق عمر الكبير الذي انتهت عهدته القانونية في 2017م، بالإضافة الى اقالته من قبل الجهة التشريعية الوحيدة المتمثلة في مجلس النواب كما جاء فى القرار رقم 17 لسنة 2014م، وتعهده رسمياً عبر رسالة ممهورة بإسمه وصفته بتسليم إدارة المصرف واحترام القانون بتاريخ 18/09/2014م، قبل أن ينقلب على قرارات الشرعية وتعهداته الشخصية ويتشبث بالمنصب بمخالفة القانون وبمباركة حكومة الوفاق.

اما بخصوص التجاوزات المالية الخطيرة فقد حوتها تقارير ديوان المحاسبة بطرابلس في السنوات الماضية والتي لم يتخذ فائز السراج ومجلسه الرئاسي اي اجراءات بخصوصها حتى الان، مما يُعد تجاوزاٌ خطيرا في حد ذاته.

