ضوء أخضر لاستكمال مشاريع إسكان في بنغازي

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، قرارا يقضي باستكمال صيانة مشاريع الإسكان العام ببنغازي المتوقفة منذ العام 2010.

ووفقا للقرار فقد اعتمد مجلس وزراء “المؤقتة” نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من الثني لدراسة المقترح المقدم من مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن والمتعلق بمعالجة مشكلة عقود مشروع صيانة مباني الإسكان العام بمدينة بنغازي المتعاقد عليها من قبل الجهاز لعام 2010.

ووافق المجلس لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص حوالي 30 مليون دينار لاستكمال مشروع صيانة وتطوير مباني الإسكان العام بمدينة بنغازي لـ7 أحياء سكنية.

وتشمل الأحياء (الكيش رقم 1 “الزيتون”، والكيش رقم 2 “مقابل شركة الخليج”، والاسكان الصناعي “المساكن”، وبوهديمة، وحي الفاتح سابقا، وحي سعدون “الكعب الغالي بسيدي حسين، وحي علي بن أبي طالب “السيرتيي”).

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