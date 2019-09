وزير محلي الوفاق يناقش تعزيز القدرات المحلية مع ممثل الأمم المتحدة

المتوسط

ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر اليوم الخميس، مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا جيراردو نوتو، برنامج تعزيز القدرات المحلية من اجل الصمود و التعافي و الية تنفيذ برامج دعم التحول من المركزية إلى اللامركزية و المساهمة في دعم كافة البرامج التي تساهم في تفعيل عمل وحدات الإدارة المحلية وتقديم الدعم الفني للجنة نقل الاختصاص واللجان الفرعية القطاعية والأولويات المعتمدة لنقل الاختصاصات.

كما تم مناقشة دعم القطاعات التي تم عقد اتفاقيات نقلها لوحدات الادارة المحلية ليكون تقنيا بالإضافة الى بناء قدرات العاملين ممن سيعملون من القطاعات التي تم نقل اختصاصها الى البلديات، كما تم التطرق لمخرجات منتدى الحكم المحلي الذي اقيم خلال الفترة 14-15-16/9/2019 بتونس “وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي” في ليبيا ومناقشة الدور الذي من الممكن أن يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ توصيات المنتدى. كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على معالجة موضوع ادارة النفايات الصلبة بطريقة مبتكرة عبر استخدام اسلوب acceraletor lab بحيث يتم ضمان مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة وشركات اعادة التدوير وحتى الشركات المتناهية الصغر المختصة بالفرز بالاضافة الى شركات خدمات النظافة والجهات العامة المعنية بالنظافة .

و خلص اللقاء إلى الاتفاق على مزيد من التنسيق والتعاون ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء لما يحقق تمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين.

