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نورلاند: نعمل على تعزيز الشفافية المالية في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشادت السفارة الأميركية في ليبيا بالتعاون المستمر مع المؤسسات المالية، مشيرة إلى أن السفير ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركي إريك ماير اجتمعا هذا الأسبوع مع محافظي مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعلي الحبري، إضافة لشخصيات عديدة من مختلف المناطق الليبية.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الخميس إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشفافية المالية والدفع بالاقتصاد الليبي ما ينعكس بالشكل الإيجابي على الاقتصاد المحلي.

وقال السفير نورلاند إنّ “تحسين شفافية وفعالية مؤسسات الدولة الليبية أمر أساسي لتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية شاملة، وعلى الرغم من أنّ رؤية مشتركة بدأت في التبلور من أجل مؤسسات سياسية واقتصادية شفافة ومستقلة تخدم مصالح جميع الشعب الليبي، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الطرفين فيما يتعلّق بكيفية تحقيق ذلك”.

ومن المنتظر أن تجري الإدارات الفنية في مصرف ليبيا المركزي اجتماعات موسعة آخر الشهر الجاري برعاية أممية وأميركية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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