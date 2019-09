ناقش عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات الدكتور “محمد عماري زايد”، اليوم الخميس، مع وزير الحكم المحلي المفوض الدكتور “ميلاد الطاهر”، وكل من وكيل وزارة العمل “خالد الشرع”، ومديرو إدارات التعاون الدولي بوزاراتي الخارجية والحكم المحلي والتخطيط، تنظيم العمل بين الإدارات والوزارات والمنظمات الدولية التي تعمل مع حكومة الوفاق في دعم نقل الاختصاصات من الوزارات إلى الإدارات المحلية من أجل التحول من المركزية إلى اللامركزية.

وتدارس المجتمعون ضمان قانونية عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا وتنظيم آلية تواصلها من خلال القنوات الرسمية للاستفادة من الخبرات التي ستقدمها لليبيا بما يضمن عدم تعارضها وتنظيمها وتحقيق أهدافها، مع مراعاة الحفاظ على وحدة وسيادة وتماسك الدولة.

The post عضو الرئاسي يبحث دعم نقل الاختصاصات للإدارات المحلية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية