السودان يغلق حدوده مع ليبيا لأسباب أمنية

قرر السودان اليوم الخميس، إغلاق حدوده مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى بسبب مخاوف أمنية، بحسب ما أعلن المجلس السيادي الحاكم للبلاد، في أول قرار من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وذكر مجلس السيادة الحاكم في اجتماع في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور أنه “في اجتماع مع حكومة جنوب دارفور، أمر المجلس بإغلاق الحدود مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى لتهديدها أمن واقتصاد البلاد”.

وجاء القرار خلال اجتماع دوري للمجلس برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن، عقد بمدينة نيالا.

