وفود للتدخل بين ورفلة و ترهونة.. اخر التطورات

بعد مرور ثلاثة أيام من بيان المجلس الاجتماعي ورفلة لقطع العلاقات مع مدينة ترهونة وتصاعد الأحداث بين المدينتين وسعيًا من الأعيان والمجالس الاجتماعية استقبل المجلس الاجتماعي وفداً من المنطقة الغربية علي خلفية قضية اختطاف الشابين في احد الاستيقافات والتمركزات الامنية بمدينة ترهونة للتباحث حول هذه القضية

وقد اصر أعيان بني وليد خلال الاجتماع الذي دار مع أعيان المنطقة الغربية على ضرورة معرفة مصير ابناء بني وليد ونقل أعيان المنطقة الغربية توصيات أعيان بني وليد الى ترهونة

واستقبل المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة اليوم وفدًا اخر من أعيان ومشائخ قبيلة الأصابعة ورئيس مجلسها الاجتماعي ، والذي انطلق بدوره الي مدينة ترهونة، بعد التباحث مع أعيان بني وليد للقاء اعيانها ،والمسؤلين فيها بعد ان تمت احاطته بحيثيات وملابسات حادثة خطف شابين من ابناء ورفلة بإحدي نقاط ترهونة الأمنية، والذي ظل مصيرهما مجهولا حتي هذه اللحظة

وطالب أعيان بني وليد المسؤلين في مدينة ترهونة عن هذه القضية ضرورة الجدية وسرعة التجاوب في كشف مصير الشابين، والذين لم يكونا الا عابري سبيل في الطريق

فيما ابدت قبائل المقارحة والزنتان التدخل لتقريب وجهات النظر وحل هذه القضية بين الجيران وخصوصا في التاريخ الذي يربط المدينتين

وأفاد مصدرا خاص من اجتماعي ورفلة ان المجلس افتتح الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة بناءا علي ما طلبه أعيان الاصابعة والمنطقة الغربية لحين التباحث مع أعيان ترهونة ومعرفة رد عن مصير المختطفين والرجوع الى المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة لطرح نتائج تدخلهم ووساطتهم

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