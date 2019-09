ا

المتوسط

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني إن دعم مصر للجيش في حربه على الإرهاب في ليبيا يندرج تحت أمنها القومي.

العباني شدد في تصريحات صحفية على أهمية ما تقوم به قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر من دك لأوكار الإرهاب التي تجمعت وتخندقت عصاباته الممولة من قطر وتركيا الأمر الذي يؤثر على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة.

وأشار تعليقاً على كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالأمم المتحدة إلى أن ارتباط جمهورية مصر مع ليبيا بحدود برية تقارب 1200 كم يجعلها من أكثر الدول تأثرا بالصراع الليبي لارتباط أمنها القومي بالأمن في البلاد.

The post لعباني: دعم مصر للجيش الليبي في حربه على الإرهاب يندرج تحت حماية أمنها القومي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية