طيران حربي يشن ضربات على ضواحي مرزق

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا عن قصف طيران حربي بضواحي مرزق على غابة ادليم شقوة.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها على فيسبوك أن خمس صواريخ استهدفت المنطقة، وأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المدينة.

ولفتت الغرفة في تدوينة أخرى لها أن مليشيات الوفاق تعمل على زرع الألغام في محاور جنوب العاصمة

من جانب آخر أعلنت الكتيبة 82 مشاة أن الدفاع الجوي التابع للجيش الليبي تمكن من اسقاط طائرة مسيرة تركية بمحور خلة الفرجان

فيما نقلت الكتيبة عبر صفحتها على فيسبوك دعوة كتيبة طارق بن زياد للمواطنين في منطقة صلاح الدين للابتعاد عن مواقع الإشتباكات وتمركزات مليشيات الوفاق حفاظاً على سلامة أرواحهم .

ونوهت إلى أسر 8 مرتزقة يحاربون مع مليشيات أسامة الجويلي خلال عملية استدراج في محور العزيزية.

