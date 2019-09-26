اختيار ديوان المحاسبة الليبي أمينا عام للمجموعة الإفريقية الناطقة بالعربية

تواصلت صباح هذا اليوم الموافق 26-9-2019 م بالعاصمة الروسية موسكو أشغال الجمعية العامة الثالثة والعشرون للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتوساي .

و قد خصصت الجلسة الصباحية الأولى لمناقشة الموضوع الفني للاجتماع وعقب عرض تجارب الاجهزة الأعضاء في هذا المجال تم الانتقال إلى عرض التقارير الإدارية والاجرائية للجان المنبثقة عن المنظمة .

وعلى هامش الاجتماعات عقد اجتماع طارئ للمجموعة الافريقية الناطقة بالعربية حيث تم النظر في أهمية تفعيل هذه المجموعة والمحافظة عليها دون الانصهار في المجموعات اللغوية الأخرى ، وبعد النقاش المستفيض بين رؤساء الأجهزة الأعضاء في المجموعة تم التوافق على اختيار ديوان المحاسبة الليبي أمين عام لهذه المجموعة .

يشار إلى أن أعمال الجمعية العامة للمنظمة تختم أعمالها يوم الغد باعتماد إعلان موسكو حول الرقابة المالية والمحاسبة.

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