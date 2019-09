خلال اجتماع مع المجلس البرلماني للمتوسط، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، شجع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة دعم المجلس للبرلمانيين وجهود توحيد المؤسسات الوطنية في ليبيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا حالة من التشرذم والانقسام السياسي بين كافة الأطراف ما يحول دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.

