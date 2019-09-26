هبوط جماعي للعملات الأجنبية أمام الدينار

انخفضت العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء الخميس، لليوم الثاني على التوالي في مدينتي طرابلس وزليتن.

وفقد الدولار قرشين من ثمنه مع ساعات المساء ليتم تداوله بـ4.26 دنانير، أما اليورو فانخفض قرشا واحدا ليتم تداوله بـ4.64 دنانير.

وشملت موجة الانخفاضات الذهب عيار 18 الذي تم بيع الغرام الواحد منه بـ151 دينارا ليفقد دينارين من قيمته بالمقارنة مع أسعار الافتتاح.

بدورها ظلت العملات العربية والأجنبية مستقرة لمدة ثلاثة أيام قبل أن تعود وتنخفض مع تداولات آخر الاسبوع، حيث انخفض الدينار التونسي قرشا واحدا وبيع بـ1.49 دينار على الحدود الليبية التونسية.

أما الجنيه المصري فقد انخفض هو الآخر قرشا واحدا ليتم تداوله على الحدود الليبية المصرية 25 قرشا.

وشمل الهبوط الليرة التركية التي فقدت من قيمتها قرشا واحدا أمام الدينار ليتم بيعها على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ74 قرشا.

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