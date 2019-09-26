من جنسيات أجنبية..جنائي بنغازي يضبط أشخاص ينقلون “دجاج” تنبعث منه رائحة عفونة

أخبار ليبيا24

ضبط قسـم البحـث الجنائي في مديرية أمن بنغازي اليوم الأربعاء أربعة أشخاص يقومون بذبح ونقل طيور الدجاج بطريقة غير صحية.

وأشار مكتب الإعلام في القسم إلى أنه عند القيام بجولة داخل المدينة بنغازي بالتحديد منطقة حي السلام قرب الجزيرة تم مشاهدة مركبة آلية نوع جيب يقودها شخص.

وأوضح المكتب أنه تمت مشاهدة أكياس في خلف السيارة وهي محملة بكمية كبيرة وعند اسيتقافة وبتفتيش المركبة تفتيشآ احترازيآ ضبط داخل السيارة أكياس طيور دجاج مذبوحة ومسلوخة وتنبعث منها رائحة كريهة وهي رائحة عفونة.

وأفاد المكتب أنه تم ضبط السائق وبالاستفسار منه عن الرياشة الذي استحضر منها هذه الطيور الفاسدة أفاد أن الرياشة بمنطقة الكويفية وتم الانتقال إليها حيث كانت تنبعث منها رائحة عفونة.

ولفت مكتب الإعلام في القسم إلى أنه تم ضبط ثلاث أشخاص آخرين وهم بدون مستندات ومن جنسيات أجنبية واستحضارهم إلى قسم البحث الجنائي للإجراء.

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