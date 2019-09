 بلدية سرت تتابع سير العمل بالمؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص

20تفقد عميد بلدية سرت مختار المعداني يرافقة كل من عضو المجلس البلدي سرت هنية ابوخريص ومدير مكتب الاعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل في زيارة اليوم مدرسة البسمة المتألقة النمودجية للتعليم الاساسى بسرت.

وخلال الجولة عقد اجتماع موسع برئاسة عميد البلدية مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي سرت هنية ابوخريص ومدير مكتب التعليم الخاص بمراقبة تعليم سرت يوسف الدعيكى ومديرة مدرسة البسمة المتألقة النمودجية بسرت عثيقة ابوشوفة والمدير الادارى بالمدرسة سالم ابوشوفة

وقال مدير مكتب الاعلام بالبلدية ان عميد البلدية وعضو المجلس استمعوا الى نبدة عامة قدمتها مديرة المدرسة تتعلق بالالية وسير العمل بالمدرسة والانشطة التى قامت بالمدرسة خلال العام الحالى

وبينت ان المدرسة تحوى 13 فصل دراسى يدرس به طلبة التمهيدى والسنوات الدراسية من الأول ابتدائى وحتى السنة الرابع ابتدائى ويدرس في كل فصل دراسى 24 طالب وطالبة

وتتميز هدة المدرسة النمودجية بوجود حافلات بالمدرسة لنقل الطلاب

واثنى عميد بلدية سرت خلال زيارتة للمدرسة على المجهودات والأنشطة بهدة المدرسة النمودجية بسمة المتألقة.

