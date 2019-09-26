محلل سياسي: كلمة السراج تعكس توجهات الإخوان

قال المحلل السياسي المستشار حامد فارس إن كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، لا تعبّر عن رؤى وتطلعات الشعب الليبي بل تعكس توجهات فصائل سياسية منها جماعة الإخوان المسلمين .

وأضاف حامد فارس لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، إن ما قاله فائز السراج حول مصر ودعمها للمشير خليفة حفتر جاء بطلب تركي وتحديداً من الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل تصفية حساباته مع مصر.

واعتبر فارس أن قرار رئيس المجلس الرئاسي ليس بيده بل بيد الفصائل المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً في الوقت ذاته أن مصر ما تزال تنظر إلى ليبيا باعتبارها دولة شقيقة وجارة وتربطها معها حدود مشتركة .

وكان رئيس المجلس الرئاسي عبّر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استغرابه لإصرار بعض الدول وبالأخص مصر على التدخل في شؤون ليبيا وإعطاء الليبيين دروساً في أسس الديمقراطية والدولة المدنية والاقتصاد وكيفية توزيع الثروات، مستنكرا التصرفات الداعمة للمشير خليفة حفتر الذي نعته بـ”مجرم الحرب”، معتبراً هذا الأمر خرقاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.

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