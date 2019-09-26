لجنة حصر وإزالة الأكشاك والمباني تبحث سير عملها في بنغازي

بنغازي 26 سبتمبر 2019 (وال)- عقد رئيس لجنة حصر وإزالة الأكشاك والمباني الأستاذ عمران المقصبي، اجتماعًا ضم أعضاء اللجنة بمقرها في بنغازي.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم أمس الأول، بحضور أعضاء اللجنة: مندوب السجل العقاري سليمان الدراجي، ومندوب التخطيط العمراني عقيلة العريبي، ومندوب الحرس البلدي ن . ض فوزي الشريف، ومندوب مصلحة الأملاك العامة الذي تعذر حضوره بسبب ارتباطه بعمل مهم، والمستشارة القانونية للجنة السيدة أبتسام العبيدي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، العديد من القضايا والشكاوى المقدمة من المواطنين، واستعراض البنود السابقة، وسرعة إيجاد الحلول المناسبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقال رئيس لجنة الإزالة الأستاذ عمران المقصبي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن اللجنة تعمل على قدم وساق، لإزالة العوائق والمباني التي بنيت بشكل عشوائي.

وأشار المقصبي إلى أنه خلال المدة الماضية، كان هناك اجتماع مع جهاز مكافحة الظواهر السلبية، لمناقشة ملف إزالة الأكشاك المخالفة، وإيجاد البديل لأصحابها.

وأضاف المقصبي أن هناك مشاكل واجهت اللجنة، من أهمها مشكلة نادي العروبة بمنطقة السلاوي، لأنه ثبت ومن خلال الإطلاع على المستندات بتقرير من مندوب مصلحة الأملاك العامة، أتضح عدم صحة الإجراءات المطلوبة، وعلية حذرت لجنة الإزالة كافة المواطنين بعدم التعامل مع النادي، وتمت إحالة الإجراءات إلى جهاز مكافحة الظواهر السلبية.

وحذر المقصبي المواطنين من التعامل مع مكاتب العقارات في مدينة بنغازي، لبيع الأراضي والشقق، لأن إجراءات المكاتب غير صحيحة، وعلى المواطنين الرجوع لمكتب التخطيط العمراني، لتأكد من سلامة الإجراءات.

وكشف المقصبي بأن هناك تعاون مع جهاز مكافحة الظواهر السلبية، لتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة في مختلف أحياء ومناطق مدينة بنغازي.

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة بإزالة مباني وعوائق في عدة مواقع، وجاري عمل على تنفيذها، كما تم تأجيل بعض القضايا إلى الاجتماع القادم للنظر فيها ودراستها. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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